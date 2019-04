F1. Robert Kubica znacznie wyprzedził George'a Russella w treningu przed GP Chin

Robert Kubica jeszcze przed GP Chin podkreślał, że nie spodziewa się zbyt dużej poprawy w osiągach bolidu Williamsa. Brytyjski zespół mierzy się z ogromnymi problemami od początku sezonu i jego kierowcy - Polak oraz George Russell - zajmują ze względu na bolid ostatnie miejsca.

Robert Kubica przejechał w piątek 27 okrążeń, a jego najlepszy czas wyniósł 1:36,847. Wystarczyło to do tego, by wyprzedzić Russella aż o 0,772 sekundy; Brytyjczyk przejechał o dwa okrążenia więcej. Polak zaczął piątkową sesję nie najlepiej, na pierwszych przejazdach informował inżynierów wyścigowych o olbrzymiej podsterowności bolidu. Zdołał jednak przezwyciężyć problemy i po raz pierwszy w tym sezonie pokonał swojego partnera z zespołu.

Strata Polaka do Sebastiana Vettela, zwycięzcy treningu, wyniosła 2,936 sek. Co ważniejsze, strata do 17. Sergio Pereza wyniosła nieco ponad sekundę (1,027 sek.), co pokazuje, jak bardzo Williams odstaje od reszty stawki. Żadnego pomiarowego okrążenia nie przejechał Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ze względu na utratę mocy silnika, przez co zajął 20. miejsce.

Wyniki pierwszego treningu przed GP Chin. Robert Kubica 18., Vettel najlepszy: