Szef Mercedesa przeciwny dodatkowym punktom za najszybsze okrążenie. "W końcu ktoś rozbije bolid"

Przepis o dodatkowym punkcie za wykręcenie najszybszego czasu okrążenia w wyścigu powrócił od tego sezonu do Formuły 1. Już w pierwszym tegorocznym wyścigu w Australii Ferrari, które mogło uniknąć utraty pozycji i ściągnąć Charlesa Leclerca po świeże opony, zrezygnowało z walki o rekord.

- Zawsze sceptycznie podchodzę do tego, by nasi kierowcy toczyli bój o najszybsze okrążenie. Pewnego dnia ktoś skończy tę walkę na ścianie i mam nadzieję, że nie będzie to ktoś z Mercedesa - przekonuje szef działu sportów motorowych Srebrnych Strzał, Toto Wolff.

Austriak dodał, że w Bahrajnie Red Bull mógł wezwać Maxa Verstappena po świeże ogumienie, które ułatwiłoby mu walkę o bonus punktowy. Austriacka stajnia nie zdecydowała się jednak na takie posunięcie, mając nadzieję, że Holender wyprzedzi Charlesa Leclerca, który zmagał się z awarią silnika. - Gdyby nie Leclerc, Max mógłby zjechać na postój bez konsekwencji. Wszystko zmieniło się ze względu na problemy Charlesa - powiedział.

Kierujący pracami Red Bulla Christian Horner potwierdza te informacje. - Przyglądając się sytuacji można było dostrzec, że możemy wykonać dodatkowy postój i powalczyć o ten jeden punkt. To gra warta świeczki. Otwiera zupełnie nową dynamikę, a to coś interesującego - przyznał.

W klasyfikacji generalnej Valtteri Bottas dysponuje 1-punktową przewagą nad Lewisem Hamiltonem. Stanowi to równowartość bonusu za najszybsze okrążenie, który Fin zgarnął pod koniec wyścigu o GP Australii.

Wolff podkreśla przy tym, że każde "oczko" ma znaczenie w kontekście rozstrzygnięć na koniec sezonu. - Punkty będą podliczone na końcu mistrzostw. Teraz, na tym etapie, nie mają one wielkiego znaczenia. Liczy się to, jak będzie wyglądała klasyfikacja pod koniec mistrzostw, a widzieliśmy, że w przeszłości losy wielu tytułów rozstrzygały się bardzo małymi różnicami - uważa szef Mercedesa. Więcej o F1 przeczytasz na f1wm.pl.