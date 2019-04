Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 wraca do ścigania

- W marcu 2017 roku wróciłem po 16-letniej przerwie na tor Suzuka i na nowo odkryłem entuzjazm japońskich fanów. Teraz postanowiłem wrócić do ścigania i będzie to mój pierwszy start od 2011 roku - przyznał Hakkinen, zapowiadając swój start w Intercontinental GT Challange, dziesięciogodzinnym wyścigu w Japonii. - Cieszę się, bo to miejsce, w którym po raz pierwszy wygrałem w F1 - dodał 50-letni kierowca.

Fin to dwukrotny mistrz świata F1. Tytuły wywalczył kolejno w sezonach 1998 i 1999. Rok później był wicemistrzem Formuły 1, w której ścigał się przez 10 lat. W tym czasie reprezentował barwy Lotusa (tam zaczął karierę) i McLarena. Po zakończeniu kariery w F1 Fin rozpoczął starty w DTM, niemieckiej serii samochodów turystycznych, gdzie jeździł w samochodzie marki Mercedez-Benz. W 2007 roku całkowicie zrezygnował ze ścigania. Trzy lata przed całkowitą rezygnacją Hakkinen był łączony z powrotem do F1, kiedy mógł trafić do Williamsa szukającego zastępcy Juana Pablo Montoyi. Ostatecznie z Williamsem się nie porozumiał, podobnie jak rok później z Sauberem i dwa lata później z McLarenem, do którego mógł wrócić.