F1. Rywale coraz baczniej przyglądają się silnikowi Ferrari. "Paliwo pachnie jak sok grejpfrutowy"

gazeta1960 godzinę temu

Przecież to "zrównywanie" szans jest totalną głupotą! Dla mnie sport samochodowy zawsze oznaczał i powinien oznaczać POSTĘP - nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, nowe materiały, poprawa bezpieczeństwa itd. Skoro ma być "po równo", to po co się ścigać? To jak ścigający się kierowcy cieżarówek z założonym ogranicznikiem prędkości na autostradzie. Tyle, że te ograniczniki różnią się między sobą różnicą prędkości 0,5 km/h...