F1. Williams zrozumiał problemy bolidów? Już za moment mogą konkurować z pozostałymi zespołami!

George Russell dwukrotnie dojeżdżał do mety wyścigów F1 przed Robertem Kubicą. Brytyjski kierowca i były mistrz świata F2 twierdzi, że Williams zrozumiał już, jakie są główne problemy boldów Williamsa i wszyscy wiedzą, jak poprawić osiągi. - Mamy wysoki stopień zrozumienia, jeśli chodzi o obecne problemy. Wiemy już, co musimy zmienić, aby poprawić naszą sytuację - mówi.

Russell podobnie jak Robert Kubica zauważa, że największym problemem jego bolidu jest siła docisku, która sprawia, że samochód nie prowadzi się dobrze, a w dodatku wpływa to na szybszą degradacje opon. - Siła docisku jest naszym największym ograniczeniem. Musimy zrobić krok wstecz. Chociaż to temat trudny do rozwiązania w czasie sezonu. Korzyści będą niewielkie, ale jak dodasz do siebie kilka składowych, to łącznie uzyskasz już coś konkretnego - dodaje.

Russell jest również przekonany, że jego team już wkrótce będzie mógł konkurować z bolidami, które w tym momencie znajdują się przed Williamsem. - Już prawie walczyliśmy w Bahrajnie. Myślę, że mogłem tam pokonać Strolla (Racing Point), ale wyprzedził mnie przy okazji incydentu z Vettelem, któremu odpadło przednie skrzydło. Wyjechałem wtedy na zewnątrz, a Stroll to wykorzystał. Podobnie mogłem powalczyć z Sainzem - zauważa kierowca.