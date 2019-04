F1. Robert Kubica zawiedziony po testach w Bahrajnie. Nie był zbyt rozmowny

Zespół Williamsa przygotował szeroki program testów, aby próbować dowiedzieć się, gdzie tkwią główne mankamenty bolidu FW42. Deszcz jednak nie pozwolił ich wykonać w pełni, o czym powiedział po zakończeniu jazd Robert Kubica. - Nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo mieliśmy pecha do pogody. Wykonaliśmy kilka przejazdów i zebraliśmy trochę danych, ale niestety, nie byliśmy w stanie przetestować czegokolwiek - przyznał polski kierowca, który we wtorek zakończył dzień z 13. czasem.

Nieco więcej na temat wtorkowych jazd powiedział George Russell. - Rano byliśmy bardzo ograniczeni z powodu pogody. Nikt nie spodziewał się deszczu w Bahrajnie, ale skutecznie zatrzymał wszystkich w garażu. Mimo to udało się przeprowadzić pewne testy i zebrać użyteczne dane, których możemy użyć do poprawy FW42. W gruncie rzeczy to była jednak pozytywna sesja - stwierdził partner Roberta Kubicy

Z kolei Dave Robson przyznał, że większość planów Williamsa została przeniesiona na środę, gdy za kierownicą bolidu zasiądzie Nicholas Latifi. - To był bardzo frustrujący dzień dla wszystkich. Opady sprawiły, że nic się nie nie działo między porankiem a wczesnym wieczorem, kiedy warunki znowu się poprawiły. Byliśmy w stanie przeprowadzić pewne testy aerodynamiczne z George'em [Russellem - przyp.red.], koncentrując się na zbieraniu danych z czujnikami zamontowanymi na bolidzie. Kiedy zaczęliśmy testy osiągów, spadł deszcz. Gdy na torze zrobiło się sucho, byliśmy w stanie wyjechać ponownie na tor z Robertem, wykonując pewną pracę nad aerodynamiką. Niestety, ostatni przejazd został skrócony przez czerwoną flagę, jednak zdążyliśmy zebrać pewne dane przed nią. Musimy przygotować auto na jutrzejszy dzień jazd z Nicholasem [Latifi - przyp.red.]. Ze względu na skrócony program jazd we wtorek, mamy wiele dostępnych kompletów opon, więc naszym celem jest bardzo szeroki program testów - powiedział główny inżynier wyścigowy Williamsa.