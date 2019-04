F1. George Russell: Patrick Head jest tą osobą, której właśnie teraz potrzebujemy

Williams w ubiegłym tygodniu potwierdził, że Sir Patrick Head powrócił do pracy w zespole w charakterze konsultanta. Brytyjczyk będzie pomagał w pracach działu technicznego. George Russell przyznał w rozmowie z f1i.com, że jego obecność może być tym, czego jego ekipa potrzebuje, aby rozwiązać swoje problemy. - Przychodzi tylko po to, by nas wesprzeć, nie w pełnym wymiarze czasu, ale z jego bardzo silnym charakterem, osobowością może być tym, czego potrzebujemy w tym momencie - powiedział.

Patrick Head jest byłym współwłaścicielem Williamsa. W czasach, gdy pracował w zespole, ekipa z Grove wywalczyła 4 tytuły mistrza świata konstruktorów. - Patrick to fantastyczny inżynier, a jego sukcesy mówią same za siebie. Całe jego doświadczenie i historia związane z Williamsem, z pewnością podniesie każdego na duchu - przyznał brytyjski zawodnik.

Robert Kubica, który przyznał, że od początku sezonu jego bolid prowadzi się znacznie gorzej niż jego zespołowego partnera, także jest zdania, że obecność Heada może tylko pomóc. - Patrick ma ogromne doświadczenie i każdy w Willamsie bardzo go szanuje. Wykonał niebywałą pracę w przeszłości dla tego zespołu, więc cieszymy się, że będzie miał możliwość, by nam pomóc - skomentował całą sprawę Kubica.