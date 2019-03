F1. Ferrari zaryzykuje w wyścigu? Mogą zdobyć dodatkowy punkt

W Australii idealną okazję do ustanowienia najszybszego okrążenia i zgarnięcia bonusowego punktu miał Charles Leclerc. Pod koniec wyścigu Monakijczyk został poproszony o utrzymywanie się za zespołowym partnerem - Sebastianem Vettelem a jednocześnie dysponował ponad półminutową przewagą nad najbliższym rywalem - Kevinem Magnussenem.

Pomimo tego 21-latek nie zjechał na dodatkowy pit stop, a jego tempo było zbyt słabe, aby pobić rekordowy wynik ustanowiony przez zwycięzcę wyścigu - Valtteriego Bottasa. Binotto został zapytany o to, czy po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji Ferrari zmieni swoje zachowawcze podejście i przy kolejnej okazji ściągnie swego kierowcę na bezpieczną wymianę ogumienia.

To ważny punkt. Pod koniec sezonu to właśnie punkty będą miały decydujące znaczenie - odparł. W Australii nie ściągnęliśmy Charlesa po nowe opony, chociaż mogliśmy to zrobić. Dlaczego? Sądzę, że po prostu nie chcieliśmy podejmować zbyt wielkiego ryzyka w pierwszym wyścigu sezonu.

Czy powinniśmy byli to zrobić? Może tak? Prawdę mówiąc była to dla nas lekcja. Sytuacja była wystarczająco bezpieczna. Charles mógł zjechać po świeże opony i powalczyć o najszybsze okrążenie. Wyciągniemy z tego wnioski i być może kolejnym razem zorganizujemy pit stop.

