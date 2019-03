F1. Robert Kubica wydał specjalny komunikat dla kibiców. Powrót na szczęśliwy tor

kirk01 20 minut temu Oceniono 2 razy -2

KUBICA RAZ WYGRAŁES, RAZ ZDOBYŁEŚ POL POSITION A ROBIĄ Z CIEBIE BOHATERA nARODOWEGO. Tak naprawdę jesteś Stefanem Hulą, któremu przez przypadek wyszło w zyciu ze dwa skoki lub Wojciechem Fortuna, który oddał w życiu jeden dobry skok.Ja rozumie, że musiałeś brac to co ci dali , czyli szansę jazdy w tyle ale juz nie przesadzaj chłopie. Gdybyś sie przesiał do Ferrari, to te pismaki o inteligencji rozwielitki co najwyżej na siłe robiliby z Ciebie Mistrza świata a wygrywałby i tak Vettel albo Hamilton. Ty i Twoi piewcy uprawiają na twoich ranach Polską , zakompleksioną , jeb,.. Martyrologię bólu i cierpienia, marzac o byciu najlepszymi we wszystkim a tak prawda jest taka, że Carlos Saintz wygrywał wyścigi, bo się nie rozp.na pierwszym lepszym zakręcie. To samo Hołowczyc. A Ty? Dwa prawie śmiertelne wypadki w Formule I i drugi na rajdzie. Tak naprawdę jesteś Kubica przecietniakiem i rzygać mi sie chce ja te bałwany tak trąbią co to z ciebie za gość i radzą ci omijac krawęzniki i tarki, zeby nie rozj bolidu.. I chyba rację ma ten Villlenvie