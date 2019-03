F1. Cykl Grand Prix przenosi się do Bahrajnu. Gdzie oglądać treningi przed niedzielnym wyścigiem? Transmisja TV, stream online, na żywo, terminarz, 29.03

Grand Prix Australii okazało się nieudane dla Williamsa. Szansa na poprawę wyników już w ten weekend

Sezon 2019 Formuły 1 zainaugurowano dwa tygodnie temu w Melbourne. W Grand Prix Australii triumfował Valtteri Bottas (Mercedes), a na drugim miejscu znalazł się jego partner z teamu – Lewis Hamilton. Ostatnie miejsce na podium przypadło Maxowi Verstappenowi (Red Bull).

Robert Kubica, dla którego australijski wyścig był powrotem do F1 po ośmiu długich latach, przekroczył linię mety na ostatnim, 17. miejscu (ostatnia klasyfikowana pozycja). Drugi kierowca z teamu Williams – George Russel – był 16.

– Jeszcze dwa lata temu nikt nawet nie pomyślał, że mogę wrócić do ścigania, a teraz dojechałem do mety. Czeka nas dużo pracy i przemyśleń. Teraz długi lot do domu, więc będzie na to czas. Ale z Australii wyjeżdżam zadowolony – mówił po wyścigu Kubica.

Drugi wyścig tegorocznego cyklu Grand Prix obędzie się 31 marca w Bahrajnie. Przed rokiem na Bahrain International Circuit bezkonkurencyjny był Sebastian Vettel (Ferrari).

Grand Prix Bahrajnu 2019 – program

Kierowcy rozpoczną zmagania na bahrańskim torze od piątkowych treningów (29 marca). Dzień później przeprowadzona zostanie ostatnia sesja treningowa oraz kwalifikacje, a wyścig zaplanowano na niedzielę.

Piątek (29 marca) – I trening – godz. 12:00

Piątek (29 marca) – II trening – godz. 16:00

Sobota (30 marca) – III trening – godz. 13:00

Sobota (30 marca) – kwalifikacje – godz. 16:00

Niedziela (31 marca) – Grand Prix Bahrajnu – godz. 17:10

GP Bahrajnu 2019. Gdzie oglądać piątkowe treningi? Transmisja TV, stream online, na żywo

Dwa piątkowe treningi obejrzymy na antenie Eleven Sports 1. W Internecie transmisja będzie dostępna na stronie elevensports.pl, w aplikacji Eleven Sports oraz na platformach: Ipla, Player.pl, WP Pilot i NC+GO. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

I trening

Studio – początek transmisji od godz. 11:30

I sesja treningowa – godz. 11:55

Studio – godz. 13:30

II trening

Studio – godz. 15:30

II sesja treningowa – godz. 15:55

Studio – godz. 17:30