F1. Ralf Schumacher: W Williamsie rządzi strach i terror. Inżynierowie pracują przeciwko sobie

Ralf Schumacher reprezentował barwy stajni z Grove w latach 1999-2004 i wygrał z nią sześć wyścigów. Najwyżej ukończył mistrzostwa na czwartej pozycji. Jak przyznał w rozmowie z motorsport-total.com, aktualne problemy Williamsa wynikają z niewłaściwego zarządzania, które określił jako "strach oraz terror". - Williams ma bardzo charakterystyczny styl przywództwa. Tak długo jak Patrick Head był zaangażowany w zespół, wszystko było zbalansowane - powiedział Schumacher. I dodał: - Oni mają styl zarządzania z lat siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych, coś na pograniczu strachu i terroru. Szkoda, ponieważ uważam, że ludzie powinni być motywowani.

"Inżynierowie Williamsa pracują przeciwko sobie"

Aktualnie brytyjska ekipa jest zarządzana przez córkę Franka Williamsa - Claire. Zdaniem Schumachera, konieczne są zmiany w pionie zarządzającym. - Przy obecnej strukturze Williams nie może wydobyć tego co najlepsze ze swoich pracowników, ponieważ nie ma spójności. Inżynierowie pracują przeciwko sobie, a nie ze sobą. Niestety, ale Claire przejęła nawyki ojca i powinna poważnie się zastanowić, czy jest to praca dla niej. Moim zdaniem zarząd Williamsa powinien być zrestrukturyzowany. Ktoś taki jak Paddy Lowe odnosił sukcesy w innych zespołach, a w Williamsie nie dał rady wejść na właściwe tory. To wystarczająco dużo, by zacząć zadawać pytania - zakończył Schumacher.