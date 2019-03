F1. Problemów ciąg dalszy. Williams szuka nowych pracowników

Zanim zespoły udały się do Australii na pierwszą rundę tegorocznego sezonu, Williams ogłosił, że Paddy Lowe udał się na urlop z "powodów osobistych". Wszyscy jednak zdają sobie świadomość, że Brytyjczyk zakończył swoją współpracę z ekipą z Grove, której kierowcą jest Robert Kubica. Dotychczasowy dyrektor techniczny ma być osobą odpowiedzialną za opóźnienia w pracach nad bolidem przygotowywanym na sezon 2019, a także za porażkę Williamsa w ubiegłym roku.

Nie jest to jednak jedyna posada, na którą zespół poszukuje pracowników. Na stronie internetowej ekipy można znaleźć listę stanowisk, na które można zgłaszać swoje kandydatury. Znajdują się na niej aż 22 pozycje, wliczając w to m.in. specjalistów ds. tunelu aerodynamicznego czy ekspertów od analizy danych. Wiele wskazuje więc na to, że Williams przechodzi restrukturyzację, aby budować swoją siłę na nowo.

Wcześniej pojawiały się spekulacje, że ekipa ma problemy finansowe. Wpływ na taką liczbę ofert pracy mogło mieć bardzo późne podpisanie umowy ze sponsorem tytularnym, firmą ROKiT. Inną możliwością jest chęć nadrobienia opóźnień związanych z budową bolidu. Williams może potrzebować jak największej liczby pracowników, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, aby przyspieszyć rozwój maszyny FW42, przygotowanej na sezon 2019.