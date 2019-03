F1. Robert Kubica nadzieją na poprawę sytuacji Williamsa. "Ekscytuje mechaników i inżynierów"

Choć Robert Kubica twierdził, że jest względnie zadowolony ze swojej jazdy podczas GP Australii, na polskiego kierowcę spadła lawina krytyki. Podczas treningu uderzył w bandę na wjeździe do alei serwisowej, a w kwalifikacjach po jego błędzie przebite zostało jedno z kół. Po tym, gdy w niedzielnej rywalizacji zajął ostatnie miejsce, przegrywając także ze swoim partnerem zespołowym, w internecie ponownie pojawiły się głosy, że powrót Polaka do Formuły 1 nie był dobrym pomysłem ekipy z Grove.

Brazylijski dziennikarz, Lito Cavalcanti, który przez wiele lat pracował dla "Autosportu", stanął w obronie Polaka. Jego zdaniem Kubica z każdym przejechanym kilometrem będzie poprawiać swoje tempo i to dzięki niemu forma Williamsa może poprawić się jeszcze w obecnym sezonie. - Czy nie dalibyście mu szansy, aby pokonał większy dystans i zyskał jeszcze więcej doświadczenie? Czy zaryzykowalibyście stratę tak istotnego człowieka dla ekipy? On ekscytuje mechaników i inżynierów. Obowiązki i możliwości kierowcy w F1 wykraczają daleko poza samą jazdę - powiedział Cavalcanti.

Brazylijczyk jednak w dość ostrych słowach określił formę Williamsa, dając jasno do zrozumienia, że początek sezonu jest w ich wykonaniu fatalny. - Tendencja wśród wszystkich zespołów jest taka sama. Poprawiają się, idą do przodu. Tymczasem Williams jeszcze słabszy niż rok temu. Sezon zaczął ze zmienionym autem, innym zawieszeniem z przodu. Pierwszy wyścig to były dla nich tak naprawdę kolejne testy, jakby zaczynali wszystko od nowa - określił kłopoty Williamsa Cavalcanti.