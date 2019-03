Eleven Sports pozostanie nadawcą F1 w Polsce do 2022 roku

Eleven Sports potwierdziło, że pozostanie nadawcą Formuły 1 w Polsce do końca 2022 roku. Telewizja posiada prawa do transmitowania zmagań królowej sportów motorowych od sezonu 2016 i jak potwierdzono, utrzyma je do 2022 roku. Zarząd Eleven Sports zdołał przedłużyć wygasający kontrakt o kolejne trzy lata.

Oprócz tego do polskiej telewizji powrócą juniorskie serie towarzyszące zmaganiom Formuły 1. Kanały sportowe Polsatu będą nadawać wyścigi Formuły 2, Formuły 3 oraz Porsche Supercup.

- Wśród naszych widzów mamy bardzo liczną i wierną grupę fanów Formuły 1, która stała się jednym z najważniejszych elementów naszej oferty programowej. Naszym priorytetem było zatem pozyskanie praw do tych zawodów na kolejne lata. Cieszymy się, że jeszcze przez długi czas kibice będą mogli śledzić te niezwykle spektakularne i emocjonujące wyścigi F1 na naszych antenach, a my będziemy relacjonować je w obszerny i atrakcyjny sposób - poinformował w oficjalnym komunikacie Krzysztof Świergiel, CEO Eleven Sports w Polsce.

Aktualnie komentatorami wyścigów Formuły 1 w Eleven Sports są Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski oraz Filip Kapica, natomiast wydarzenia z toru relacjonują Patryk Mirosławski, Maciej Jermakow i Aldona Marciniak. Więcej o F1 przeczytasz na f1wm.pl.