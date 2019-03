F1. Kierowcy Haasa krytykują przepis o bonusowym punkcie

Dyrektor do spraw sportowych F1 - Ross Brawn, jest zadowolony z nowej regulacji, która jego zdaniem doprowadziła do ożywienia końcowej fazy ścigania. Wspólnie z FIA właśnie to mieliśmy na myśli, gdy wychodziliśmy z tą ideą - zaznaczył.

Zdaniem Kevina Magnussena bonusowe punkty za najszybsze okrążenia pomogą jedynie większym zespołom. Szkoda, że jest punkt, którego nie będziemy w stanie zdobyć. Moim zdaniem to trochę niepotrzebne. To punkt, którego zdobycie jest dziełem przypadku. Podzielą się nim tylko niektóre ekipy.

W Australii jedynymi kierowcami, którzy mieli realną szansę na ustanowienie rekordu okrążenia w wyścigu byli jedynie Valtteri Bottas, Lewis Hamilton oraz Max Verstappen - trzej najwyżej sklasyfikowani kierowcy.

To punkt zarezerwowany dla czołowych zespołów. Nic on nie zmienia w przypadku stajni ze środka stawki - powiedział Romain Grosjean.

