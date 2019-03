Robert Kubica zaskakująco tłumaczy kontakt z bandą. Polak najgorszy w kwalifikacjach "Samochód wreszcie zadziałał"

mer-llink 3 godziny temu Oceniono 24 razy 4

Gigantyczny sukces za nasze 100 melonów!

Udało sie zakwalifikowac do startu. Z ostatniego miejsca. Huraaa!! Polak Potrafi!! Banzaj!!! Dzwon Zygmunta uruchomić!! Dzieci z freblówek w białych giezłeczkach wyprowadzić na ulicę do sypania kwiatków!!

I żurnaliści nasi sportowi kochani już kucają od zachwytu!!! Mają o czym pisać - i wierszówka leci.



Że I panu Kubicy - i egzaltującym się F1 żurnalistom - nie jest wstyd, iż my wszyscy (w tym rodzice bez żłobków, kalecy oraz osoby chore na raka) fundujemy mu te imprezę?

Bo p. Kubica - wraz z eszelonem cmokających od zachwytu żurnalistów - bawi się za nasze pieniądze.

100 000 000!

To nie PiS ani Orlen jest fundatorem pana Kubicy fanberii.

Orlen i PiS tylko gwizdnęli państwowe pieniądze i włożyli je do kieszeni upadającego Williamsa.

Przymusowym sponsorem jesteśmy my wszyscy: ty, ja, pan, pani, oni, a nawet tamci państwo pod Gołdapią. Bo to z naszych opłat, z naszych podatków, z naszych - nie jakichś cudownych "rządowych" - pieniędzy jest ten sponsoring!

Ale miały na rozkaz PiSu być igrzyska dla gawiedzi, to i żurnaliści trąbią: - Ajajaj! Alleluja!!Igrzyska!.

A przecież za te pieniądze można rocznie utrzymać kilkadziesiąt żłobków, sprowadzić kontenery nierefundowanego leku na raka, wspomóc rehabilitację niepełnosprawnych w całym kraju...

Nie czuje rumieńca na twarzy ani pan Kubica, ani dmuchający w te tutkę dziennikarze?