F1. Robert Kubica o kwalifikacjach: Nie mamy za bardzo z kim rywalizować

Robert Kubica był 19. i 20. na piątkowych treningach F1. Na pierwszym treningu Kubica stracił do lidera 4,3 sekundy, natomiast George Russell ponad 5 sekund. Na drugim Brytyjczyk był o 3,8 sekundy wolniejszy od lidera, natomiast Kubica o 4 sekundy. Kierowcy Williamsa tracili około dwóch sekund do kolejnych zawodników, co jasno pokazuje, w jakim stanie jest bolid brytyjskiej ekipy przed sobotnimi kwalifikacjami do GP Australii (7:00).

Robert Kubica: Nie mamy z kim walczyć

Robert Kubica zapytany o cel na kwalifikacje odpowiedział: - Nie mamy za bardzo z kim walczyć. Będę starał się wykonać swoje zadanie najlepiej jak potrafię. Nie jechało się łatwo. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Musimy spróbować naprawić podzespoły, bo nie mamy za dużo części zapasowych. Żeby testować, trzeba mieć co testować. Jeździliśmy jak to w piątki, żeby zrozumieć pewne rzeczy.

Czy da się wyczuć postępy? - Widać po cyfrach, zazwyczaj to liczby pokazują, jak zmieniają się pewne rzeczy. W Barcelonie poczucie było lepsze. Ciężko wyciągnąć wnioski, bo mamy problemy.