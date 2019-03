F1. Tak teraz wygląda bolid Kubicy! Zmiany w Williamsie

mer-llink 3 godziny temu Oceniono 17 razy 1

Wstyd....

To nie PiS ani Orlen jest fundatorem pana Kubicy fanberii.

Orlen i PiS tylko gwizdneli państwowe pieniądze i włozyli je do kieszeni upadajacego Williamsa.

Przymusowym sponsorem jesteśmy my wszyscy: ty, ja, pan, pani, oni, a nwet tamci państwo pod Goładpią. Bo to z naszych opłąt, z naszych podatków, z naszych - nie jakichs cudownych "rządowych" - pieniedzy bedzie ten sponsoring!

Za te pieniadze możnaby rocznie utrzymać kilkadziesiąt żłobków, sprowadzić kontenery nierefundowanego leku na raka, wspomóc rehabilitację niepełnosprawnych w całym kraju...

Ale nie: mają byc "igrzyska" dla ciemnego ludu. Więc ciemny lud posłusznie zachwyca się wydaniem pieniędzy na fanaberie.



Że panu Kubicy nie jest wstyd, iż my wszyscy (a takze rodzice bez złobków, kalecy oraz chorzy na raka) fundujemy mu te imprezę.