F1. Robert Kubica po I treningu F1! Były dwa niegroźne wypadki

wikikliki 4 godziny temu Oceniono 4 razy 0

Jakby co to odrazu przypominam takiemu jednemu, że pieniądze na Kubice to nie są pieniądze zabrane chorym na raka, tylko są to pieniądze z funduszu na reklamy w firmie Orlen, które na reklamę musiały być przeznaczone i zostały bardzo sensownie spożytkowane. Dzięki takim działaniom firmy Orlen i dzięki Panu Kubicy, firma ta zyska nowych klientów i pieniądze, którymi uzupełni znów fundusz na reklamy a z pozostałe uzyskane dzięki reklamie zyski będzie mogła przeznaczyć na cele społeczne. Co do chorych na raka to proponuję zabrać darmozjadom spod wiejskich sklepików 500+ i dać właśnie tym chorym - to są pieniądze, które mają być dla społeczeństwa przeznaczone i są przeznaczone, ale w bardzo zły i nieprzemyślany sposób.