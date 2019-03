Kierowcy przywitali Kubicę owacją podczas konferencji przed GP Australii [WIDEO]

koscianiak.dwa 2 godziny temu Oceniono 14 razy 10

Zupełnie nie rozumiem hejtu (hejt jest z definicji niezrozumiały) na Pana Roberta. Szacunek jakim darzy go cały świat sportów motorowych jest niewyobrażalny. My powinniśmy czuć tylko dumę, że mamy takiego rodaka. Ja jestem dumny. 8 lat czekałem na powrót i wreszcie to nastąpiło. To jakie będzie zajmował miejsca nie jest już tak bardzo ważne. Droga jaką przeszdł Robert jest nieosiągalna chyba dla nikogo na świecie. Nie poddał się i coś co było niemożliwe stało się faktem.

Trzymam kciuki i nie mogę się doczekać niedzieli czasu lokalnego 6:05.