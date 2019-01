F1. Niepokój w Hiszpanii. Robert Kubica przyciągnie oglądających do F1?

Hiszpański kierowca Fernando Alonso zrobił prawdziwą furorę w swoim kraju, gdy w barwach Renault sięgał po dwa tytuły mistrzowskie w sezonach 2005 i 2006. Spowodowało to ogromny wzrost popularności królowej motosportu na arenie międzynarodowej, a Alonso stał się wielką gwiazdą. Teraz jednak Hiszpan zakończył karierę, a portal motor.es przygotował listę powodów, dla których warto nadal oglądać zmagania w F1.

Kubica przyciągnie widzów?

David Plaza twierdzi, że jednym z ważniejszych powodów jest oglądanie powrotu Roberta Kubicy, który po ośmiu latach wraca do najszybszej serii wyścigowej na świecie. - Mało jest opowieści równie ekscytujących, jak z polskim kierowcą, który swego czasu był jednym z największych talentów w F1. Gdyby nie fatalny wypadek w Ronde di Andora w 2011 roku, to on byłby partnerem Alonso w Ferrari - twierdzi dziennikarz motor.es.

W artykule czytamy również, że wielkie obrażenia, których doznał polski kierowca nie będą przeszkodą w byciu jedną z największych gwiazd nadchodzącego sezonu. - Mając za partnera utalentowanego Russella, Kubica będzie chciał udowodnić, że nie zapomniał jak to jest rywalizować na najwyższym poziomie - dodaje Plaza.