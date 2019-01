Michael Schumacher w czwartek obchodzi 50. urodziny. Rodzina wydała specjalne oświadczenie

eurotram 3 godziny temu Oceniono 5 razy 3

Może faktycznie należy to uszanować? Może faktycznie Michael najlepiej wie,powyżej jakiego stanu już nigdy w życiu nie wyskoczy? A ten stan,jakkolwiek będzie wielkim postępem w stosunku do kilkumiesięcznej śpiączki,to i tak będzie dnem w porównaniu do tego co Michael zwykł ukazywać światu. Był #1 na świecie,był alfą,odbił skutecznie laskę Frentzenowi... może faktycznie nie chce by ludzie zapamiętali go takiego jaki jest teraz. Wrak do potęgi szóstej to wielki postęp w stosunku do "wraku do potęgi dziesiątej",ale to (jak na to co zapamiętaliśmy z dawnych lat) wciąż dno. On chce pozostać w ludzkiej pamięci jako prawdziwy facet... więc niech zostanie.