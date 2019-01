F1. Najważniejsze informacje przed sezonem 2019

Składy zespołów

W porównaniu do poprzednich sezonów, tym razem na rynku kierowców doszło do bardzo dużych zmian. Co ciekawe lista startowa na sezon 2019 została sfinalizowana już pod koniec listopada.

Dla fanów z Polski najważniejszą informacją było z całą pewnością potwierdzenie powrotu Roberta Kubicy do ścigania w Formule 1. Polak, dla którego ostatnim startem pozostaje GP Abu Zabi 2010, związał się z Williamsem, z którym w ubiegłym sezonie współpracował jako kierowca rezerwowy i testowy. Zespołowym kolegą krakowianina będzie protegowany Mercedesa – George Russell.

W większości ekip także doszło do zmian kadrowych. Tylko ośmiu kierowców z ubiegłorocznej stawki nie zmieniło zimą pracodawcy. Składy zachowają jedynie Mercedes (Lewis Hamilton i Valtteri Bottas) oraz Haas (Romain Grosjean i Kevin Magnussen). W Ferrari miejsce Kimiego Raikkonena zajmie wschodząca gwiazda F1 – Charles Leclerc. W Red Bullu, który będzie korzystał z jednostek napędowych Hondy, w miejsce Daniela Ricciardo pojawi się Pierre Gasly. Latem Australijczyk zdecydował się na przyjęcie oferty Renault, gdzie jego partnerem będzie Nico Hulkenberg.

Ekipa znana obecnie pod nazwą Racing Point rozpocznie pierwszy pełen sezon startów w nowych barwach z duetem Stroll-Perez. Sauber postawił na mieszankę doświadczenia i młodzieńczego entuzjazmu zatrudniając Raikkonena i Antonio Giovinazziego. Nowe otwarcie czeka także McLarena, gdzie będą ścigać się Carlos Sainz i najmłodszy kierowca w stawce, 19-letni Lando Norris. Dwukrotny mistrz świata – Fernando Alonso zdecydował się co prawda na odejście z F1, ale już mówi się o tym, że mógłby przetestować wiosną nowy bolid MCL34. Do Toro Rosso wraca z kolei "rosyjska torpeda" Daniił Kwiat. Po drugiej stronie garażu stajni z Faenzy swój bolid będzie ustawiał Alexander Albon.

Racing Point: Sergio Perez, Lance Stroll

Sergio Perez, Lance Stroll Haas: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

Romain Grosjean, Kevin Magnussen Sauber: Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen Toro Rosso: Daniił Kwiat, Alexander Albon

Daniił Kwiat, Alexander Albon McLaren: Lando Norris, Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

Sebastian Vettel, Charles Leclerc Red Bull Racing: Max Verstappen, Pierre Gasly

Max Verstappen, Pierre Gasly Renault: Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo

Prezentacje bolidów

Do końca ubiegłego roku daty prezentacji bolidów na sezon 2019 oficjalnie ogłosiły dwa zespoły. Najnowsza konstrukcja Ferrari ujrzy światło dzienne 15 lutego. 12 lutego Renault przedstawi następcę modelu R.S.18. Dzień później nową identyfikację zaprezentuje w Kanadzie zespół zgłoszony do mistrzostw jako Racing Point. Oczekuje się, iż poznamy jego nową nazwę i barwy. Czy wtedy pokazany zostanie bolid stworzony dla Strolla i Pereza? Tego stajnia z Silverstone jednoznacznie nie potwierdziła.

Kalendarz prezentacji przed sezonem 2019

Kalendarz prezentacji przed sezonem F1 f1wm.pl

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach zorganizowane zostaną dwie tury zimowych testów – obie odbędą się na Circuit de Catalunya pod Barceloną. Do października nie było pewne, gdzie odbędą się zimowe przygotowania. Zespoły poważnie brały pod uwagę przeniesienie zajęć do Jerez. Jeden z pomysłów zakładał nawet przeprowadzenie sesji w Bahrajnie, gdzie zapewnione byłyby dobre warunki pogodowe. Ostatecznie postanowiono pozostać przy sprawdzonym obiekcie w Montmelo.

Każda z tur testów potrwa cztery dni. Pierwszą zaplanowano w dniach 18-21 lutego. Druga ruszy 26 lutego i potrwa do pierwszego marca. Zajęcia wystartują mniej więcej tydzień wcześniej niż przed rokiem. Ma to związek z przesunięciem inaugurującego mistrzostwa GP Australii na połowę marca.

24323694

Kalendarz testów Formuły 1 f1wm.pl

Kalendarz wyścigów

Nie doszło w nim do większych zmian w porównaniu z sezonem 2019. Ze względu na przyspieszenie startu kampanii i jednoczesne wydłużenie jej do pierwszego dnia grudnia, Liberty Media udało się uniknąć organizowania trzech wyścigów tydzień po tygodniu, przy jednoczesnym zachowaniu 21 eliminacji. Miejscami zamieniły się rundy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Grafik jest jednak ponownie krytykowany za łatwo rzucające się w oczy niedociągnięcia logistyczne. Pierwsze pozaeuropejskie wyścigi odbędą się w dwutygodniowych odstępach, przez co przedstawiciele mediów i zespołów będą musieli za każdym razem wracać na Stary Kontynent.

Nie zrezygnowano także z budzącej zastanowienie konfiguracji, w której bezpośrednio po GP Singapuru cyrk F1 udaje się do Soczi, by dwa tygodnie później ponownie obrać azjatycki kierunek podróżą na japońską Suzukę. Większych zmian w kalendarzu należy spodziewać się dopiero w 2020 roku.

Kalendarz wyścigów F1 w 2019 roku f1wm.pl

Zmiany w przepisach

Najważniejsze modyfikacje dotyczą pakietu aerodynamicznego bolidów, przyjęte w kwietniu ubiegłego roku. Dążąc do ograniczenia efektu jazdy w "brudnym powietrzu" i zwiększenia możliwości wyprzedzania, podjęto decyzję o uproszczeniu konstrukcji przedniego skrzydła, kanałów chłodzących hamulce oraz deflektorów. Zwiększona zostanie także efektywność działania DRS – dojdzie do tego poprzez poszerzenie i pogłębienie tylnego skrzydła.

Limit paliwa na wyścig wzrośnie ze 105 do 110 kilogramów. Wprowadzona zostanie także minimalna masa kierowcy. Przed pierwszym wyścigiem każdy z zawodników zostanie poddany ważeniu. Ci, którzy ważą poniżej 80 kilogramów będą zobligowani do zastosowania balastu, którego umiejscowienie jest ściśle wskazane w przepisach. Dzięki temu zespoły nie będą mogły czerpać korzyści z modyfikowania jego lokalizacji, starając się na przykład poprawić balans bolidu.

Jeśli więcej niż jeden kierowca otrzyma karę startu z końca stawki za wymianę jednostki napędowej, to ustawienie na polach będzie wyznaczana nie jak dotychczas w oparciu o moment zgłoszenia skorzystania z nowej części składowej delegatowi technicznemu, a o rezultaty z sesji kwalifikacyjnej. Ma to zachęcić kierowców, na których ciążą kary do aktywnego udziału w czasówce.

Opony

Przy okazji warto także zwrócić uwagę na nową generację opon Pirelli. Te odznaczają się większą trwałością, pozwalając kierowcom na podkręcenie tempa. Liczba mieszanek na suchy tor została ograniczona z siedmiu do pięciu. Na każde z Grand Prix dostarczone będą trzy z nich. Określane będą standardowymi nazwami i barwami: miękka (czerwona), pośrednia (żółta), twarda (biała).

Szef działu sportów motorowych Pirelli – Mario Isola, tak komentował zmiany w charakterystyce opon na sezon 2019: „W bolidach będzie więcej paliwa, będą cięższe, ale dzięki temu kierowcy będą mogli nieco mniej skupiać się na zarządzaniu paliwem, w obawie że nie dojadą do mety. Musimy brać pod uwagę wszystkie cechy nowego pakietu. Więcej paliwa oznacza, że kierowca będzie mógł mocniej naciskać. Lepiej dać im ogumienie odznaczające się większą trwałością i regularnością osiągów, tak aby mogli walczyć o pozycję na torze, a nie poprzez podcięcia, nadcięcia i rywalizację w pit stopach. Postoje są częścią wyścigu, ale raczej wszyscy bardziej wolimy wyprzedzanie na torze”.

Dobór mieszanek ogumienia na sezon 2019 f1wm.pl

Punkty karne

Punkty karne na dobre zadomowiły się w Formule 1, jednak jak do tej pory żaden z kierowców nie zebrał 12 "oczek" w ciągu kalendarzowego roku i nie został zawieszony na jedno Grand Prix. Po ubiegłym sezonie najwięcej karnych oczek mają na koncie Max Verstappen z Red Bulla, Romain Grosjean z Haasa i Lance Stroll z Racing Point – wszyscy zgromadzili ich po siedem.

W najgorszej gorszej sytuacji jest Kanadyjczyk, któremu pierwsze trzy punkty zostaną anulowane dopiero 1 lipca. Verstappen pierwsze dwa straci w połowie kwietnia, a Grosjean 13 maja.

Z czystym kontem sezon rozpoczynają Lewis Hamilton, Charles Leclerc oraz nowi i powracający kierowcy.

Punkty karne kierowców F1 f1wm.pl

Więcej o Formule 1 na f1wm.pl.