Robert Kubica: Mam kolejny cel. Trudniejszy od powrotu do F1

- Powrót do Formuły 1 nie będzie łatwy. Jedno z większych i najtrudniejszych wyzwań w mojej karierze przede mną. Ale właśnie do tego dążyłem - przyznał Robert Kubica w rozmowie ze sport.tvp.pl. Polak w 2019 roku wróci na tor F1, gdzie będzie jednym z dwóch podstawowych kierowców Williamsa. 34-latek pierwszy raz na torze pojawi się w Australii. - Ustawienie swojego bolidu w Grand Prix Australii będzie dla mnie wielkim wyzwaniem - komentuje.

Kubica w roli pierwszego kierowcy do F1 wróci po ośmioletniej przerwie. Czeka go trudny sezon, bo Williams w ostatnim roku dysponował jednym z najsłabszych bolidów w stawce. - Formuła 1 jest sportem zespołowym. Jest to bardzo techniczny i skomplikowany sport. Wszystko szybko się zmienia. Poprzedni sezon nie był łatwy dla Williamsa. Zmieniają się jednak regulaminy, co może pozwolić nam na powrót do rywalizacji - przyznał optymistycznie kierowca. I dodał: To nie jest tak, że nagle staniemy się najlepszym zespołem, ale będziemy pracować nad tym, by bolid na przyszły sezon był lepszy, niż ten ostatni.

Robert Kubica zdradził cel na nadchodzący sezon

- Nie ma celu, jeżeli chodzi o konkretne wyniki. Cel jest jeden, bardzo trudny, może nawet trudniejszy niż powrót do Formuły 1 - pozostanie w tej Formule - powiedział Polak. - Konkurencja jest bardzo duża. Ściga się 20 najlepszych kierowców na świecie, nie będzie to łatwe zadanie, szczególnie po długiej przerwie. Bolid będzie miał duże znaczenie. Jeśli damy rade go polepszyć, to zrealizowanie celu będzie łatwiejsze - zakończył.

Robert Kubica jest jednym z nominowanych sportowców w plebiscycie Ikony Sportu 2018. Kierowca w ubiegłym roku wygrał wspomniany plebiscyt, ale teraz będzie rywalizował m.in. z siatkarskim mistrzem świata Bartoszem Kurkiem, zdobywcą Kryształowej Kuli w Pucharze Świata w skokach narciarskich Kamilem Stochem, czy innymi znakomitymi reprezentantami Polski. Oddaj swój głos i wybierz Ikonę Sportu 2018 TUTAJ.