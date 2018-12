F1. George Russell: Chciałem w zespole takiego partnera jak Robert Kubica

Williams podpisanie kontraktu z Robertem Kubicą ogłosił pod koniec listopada na oficjalnej konferencji prasowej. Polak będzie podstawowym kierowcą brytyjskiego w sezonie 2019. Jego partnerem będzie George Russell. W ten sposób Kubica wraca do F1 po ośmiu latach przerwy.

- Chciałem takiego partnera jak Kubica. Jestem naprawdę podekscytowany tym, że wspólnie możemy tworzyć duet kierowców Williamsa - powiedział Russell cytowany przez portal F1today.net.

- Chyba nikt nie ma wątpliwości, co do jego naturalnego talentu. Jest niezwykle zmotywowany, bo wraca do F1 po tak długiej przerwie. Ma ogromną wiedzę techniczną na temat samochodów. To atut, biorąc pod uwagę trudny rok Williamsa.

- Kubica ma doświadczenie, a ja z kolei dzięki Mercedesowi jeździłem obecną generacją samochodów F1. Razem możemy dać wiele zespołowi. Do tego Robert to świetny gość również poza torem. Jest kompetentny, jeśli chodzi o rozmowy z inżynierami. Jego talentu i prędkości nawet nie można kwestionować. Tak jak mówiłem, chciałem takiego partnera jak on. Z radością stawię mu czoła, by pokazać na co mnie stać

- Nasze cele są jasne. Chcemy, aby zespół walczył o punkty, bił się w środku stawki. Chcemy wspólnie z Robertem osiągać dobre wyniki. Jeśli będziemy nawzajem walczyć o ostatnią pozycję, nie da nam to chwały. Musimy współpracować. Dzięki temu Williams może wrócić na należne mu miejsce - zakończył Russell.

Robert Kubica wraca do F1. "Nie ma rzeczy niemożliwych"

Większość światowych mediów jest zachwycona powrotem Polaka do Formuły 1. "Pokazał, że jako sportowiec jest w stanie dokonać czegoś, co wydaje się niemożliwe, używając determinacji jako swojej broni, podążając wbrew logice. Nikt nie zachęcał go do tego, co wydawało się zakazane i zrobił wszystko samemu, tak jak wielokrotnie podczas swojej kariery. Uczył się, jak zaadaptować się do prowadzenia samochodu ze swoimi ograniczeniami" - napisał włoski ekspert Roberto Chinchero.

Kubica miał dwie oferty

Przypomnijmy, że zdaniem mediów Kubica dostał dwie oferty od zespołów F1: Williamsa oraz Ferrari. Williams proponował Polakowi fotel kierowcy wyścigowego, natomiast w Ferrari miałby być jedynie kierowcą symulatora.

W 2017 roku Kubica miał zostać drugim kierowcą, ale ostatecznie Williams postawił na Sirotkina, bo za Rosjaninem stali bogatsi sponsorzy. Williams skupił się na zatrudnieniu Kubicy po tym, jak nie udało się zakontraktować Estebana Ocona, a porozumienie na sponsoring z firmą Rich Energy też nie doszło do skutku.