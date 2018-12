Wyścig F1 na ulicach Londynu?

Od co najmniej kilku lat pojawiają spekulacje, jakoby F1 analizowała możliwość rozegrania Grand Prix w stolicy Anglii. W ostatnim czasie plotki na ten temat przybrały na sile, ze względu na wygasające prawa toru Silverstone do organizacji Grand Prix Wielkiej Brytanii. BRDC zdecydowało się na aktywowanie klauzuli zrywającej porozumienie i edycja w 2019 roku przynajmniej na razie będzie ostatnią na legendarnym torze.

Mimo braku informacji na temat rozmów w sprawie utrzymania Formuły 1 na Silverstone, Liberty Media podkreśla, że chce pozostać w Wielkiej Brytanii i otwiera się na uliczne zmagania w Londynie. Mimo logistycznych wyzwań, jakie pociągnąłby za sobą wyścig, burmistrz miasta – Sadiq Khan, jest gotowy na realizację tego projektu.

„Londyn zawsze jest otwarty na goszczenie największych imprez sportowych na świecie, jak finał UEFA Euro 2020, NFL, Mistrzostwa Świata w Krykiecie oraz MLB. Burmistrz uważa, że organizacja wyścigu w Londynie byłaby możliwa w przyszłości i poprosił swój zespół o eksplorację opcji związanych z F1” – powiedział rzecznik biura Sadiqa Khana.

Formuła 1 w 2004 oraz 2017 roku organizowała pokazy na ulicach Londynu, lecz szef Motorsport UK – David Richards, uważa, że Grand Prix w stolicy byłoby „niestosowne”. Z kolei podczas dwóch pierwszych sezonów Formuła E ścigała się w Londynie, lecz wówczas tor był wytoczony wokół Battersea Park.

Jak przyznał szef F1 ds. sportowych – Ross Brawn, Grand Prix w Londynie miałoby szansę się odbyć tylko na obrzeżach miasta. „Z racji tego, że F1 wymaga około tygodniowej aktywności, zakłócenia w centrum Londynu byłyby nie do zaakceptowania. Nie uważam, by mieszkańcy miasta musieli się martwić tym, że przejmiemy centrum Londynu na tydzień. Eksplorowane są jednak możliwości na peryferiach” – powiedział 64-latek.

Brawn dodał, że nie chce też, by potencjalny wyścig w Londynie przejął od Silverstone prawa do organizacji Grand Prix Wielkiej Brytanii. „Chcemy, by Londyn był uzupełnieniem dla Silverstone, a nie zastępstwem. Chcemy sprawdzić czy będzie możliwe, by obie strony mogły funkcjonować. Londyn jest kultowym miastem z gigantyczną sportową historią, a także panuje tu wielki entuzjazm”.

