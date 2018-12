Robert Kubica wraca do Formuły 1! Polski kierowca w sezonie 2019 będzie jeździł w barwach Williamsa, a jego numerem wyścigowym będzie "88".

Każdy kierowca w Formule 1 wybiera numer na kolejny sezon, a Polak zdecydował się właśnie na wybranie bardzo "wysokiego" i niecodziennego numeru. Od razu wywołało to wiele spekulacji dotyczących przyczyn takiej decyzji.

- Mój numer wyścigowy to 88. Dlaczego? Moją ulubioną liczbą jest 8, więc zdecydowałem się na dwie ósemki. We Włoszech mówią, że dwa jest lepsze niż jeden, więc dlatego będzie to 88. Nie mogę doczekać się już startów z tą liczbą - powiedział Kubica w rozmowie opublikowanej przez Williamsa.

Kilka tygodni temu kibice spekulowali, że Kubica chciałby ósemkę, bo po ośmiu latach wraca do F1. Ten numer jest jednak zajęty przez Romaina Grosjeana.

Robert Kubica wyjaśnił w rozmowie z RMF FM, jak wiele z kontraktu z Orlenem trafi do niego i co będzie największym wyzwaniem w zbliżającym się sezonie F1. Kubica skomentował również nagranie Mateusza Morawieckiego. "Nie słyszałem jego wypowiedzi. Mieliśmy zaplanowane spotkanie dużo wcześniej".