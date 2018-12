F1. Robert Kubica odpowiedział swoim krytykom

Robert Kubica wróci do ścigania w marcu, prawie osiem lat po fatalnym wypadku, w wyniku którego niemal stracił rękę. 35-letni Polak testował bolidy Renault i Williamsa i to w barwach brytyjskiego zespołu będzie jeździł w najbliższym sezonie. Kubica w rozmowie z Motorsportem powiedział, że "od lat słyszał, że wielu ludzi wątpiło w jego powrót", ale rozumie krytyczne głosy. - Na miejscu władz zespołu również miałbym wątpliwości - stwierdził.

Robert Kubica: Musiałem wiedzieć, że Williams jest pewny, że mogę to zrobić

- Ten rok był dla mnie bardzo pożyteczny. Już na pierwszym spotkaniu powiedziałem władzom, że jeśli mają jakieś wątpliwości, to nie warto tego robić, bo w trudnych czasach łatwo będzie zrzucić winę na moją rękę. Musiałem wiedzieć, że są pewni tego, że mogę to zrobić. Najpierw to ja musiałem się przekonać, że mogę to zrobić, ale zespół również musiał być do tego przekonany.

Kubica uważa, że jego powrót "pokazał, że wszystko jest możliwe" i przekonuje, że jego krytycy "muszą poczekać na jego występy". - Gdybym nie uważał, że jestem w stanie jeździć wystarczająco szybko, to nie byłoby mnie tutaj. To normalny sposób myślenia, ludzie widzą moje ograniczenia i myślą, jak sobie z nimi radzę. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale Williams widział moje jazdy w tym roku. Jeździłem przez ostatnie 16, 18 miesięcy, od kiedy testowałem starszy bolid Renault. Wiem, że mogę to zrobić.

Zastępczyni szefa Williamsa Claire Williams powiedziała w rozmowie z "Autosportem", że jest przekonana co do Kubicy, "w szczególności ze względu na jego etykę pracy". - Spędziłam z nim dużo czasu w tym roku, tak jak i cały zespół. Widzimy jego zaangażowanie w pracę zespołu, które wszystkim pomaga. Jako rezerwowy kierowca był w garażu cały czas, ale jednocześnie bardzo interesował się wprowadzanymi zmianami i upewniał się, że pomogą one ulepszyć bolid. Jego zachowanie było znakomite. Dlatego chciałam kierowcę, który będzie wywierał pozytywny wpływ na wszystkich, by pracowali nad tym, by bolid był jak najlepszy. Robert ma właśnie taką mentalność - powiedziała Williams.