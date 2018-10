F1. Russell: Rozmowy z Williamsem rozpoczęły się przed GP Niemiec

George Russell ujawnił, że rozpoczął rozmowy z ekipą Williams przed weekendem Grand Prix w Niemczech.

Junior Mercedesa został potwierdzony w piątek jako nowy kierowca stajni z Grove w sezonie 2019. Brytyjczyk docelowo ma zastąpić Lance'a Strolla, który niemal na pewno przejdzie do ekipy Force India, będącej od sierpnia własnością jego ojca Lawrence'a.

Jak zdradził 20-latek, pierwsze rozmowy z Williamsem rozpoczęły się przed zmaganiami na torze Hockenheim i pomocna była znajomość z dyrektorem technicznym zespołu – Paddy'm Lowem, który w sezonach 2013-2016 pracował dla Mercedesa.

„Mój pierwszy kontakt z zespołem miał miejsce dwa tygodnie przed wyścigiem na Hockenheim” – powiedział George Russell. „Odbyłem rozmowę telefoniczną z Paddy'm i powiedziałem mu «W następnym sezonie chcę znaleźć się w Formule 1 i chcę być w Williamsie. Mogę odbyć spotkanie z tobą oraz Claire, by przedyskutować przyszłość?». To był przełomowy moment, w którym było jasne, że sprawy mają się ku dołączeniu do Formuły 1 i muszę tam znaleźć się nim stracę okazję. Prawdopodobnie na Hockenheim wszystko zaczęło iść we właściwym kierunku. Znamy się z Paddy'm odkąd był w Mercedesie, więc mieliśmy jakąś relację i było to dla mnie dużo prostsze, by wykonać telefon i umówić spotkanie z nim oraz Claire. ”.

Brytyjczyk uważa, że bardzo dobre wyniki w juniorskich seriach były kluczowym czynnikiem dla Williamsa podczas wyboru kierowcy na 2019 rok. Obecnie Russell na rundę przed końcem sezonu jest liderem klasyfikacji Formuły 2 z dorobkiem sześciu zwycięstw. „Kiedy negocjujesz z zespołem po gorszym okresie trudno o sprzedanie własnej osoby. Mimo to będąc po zwycięstwie jesteś tak dobry jak twój ostatni wyścig. Kiedy zwyciężasz w kluczowych momentach jest to gigantyczna przewaga”.

