F1. Robert Kubica w składzie Williamsa na przyszły sezon?

Robert Kubica w Williamsie jest od roku. Polak nie wziął jednak udziału w żadnym z wyścigów, gdyż w brytyjskim zespole jest jedynie kierowcą testowym i ewentualnym zmiennikiem Lance'a Strolla i Siergieja Sirotkina.

Sytuacja może się jednak zmienić w przyszłym sezonie, o czym na łamach Motorsportweek.com pisze bardzo dobrze poinformowany dziennikarz, Joe Saward. - Mercedes bardzo chętnie umieściłby na kilka lat w Williamsie George'a Russella. Jednocześnie toczyły się rozmowy nt innego kierowcy - Estebana Ocona - ale ten ruch, czyli konkurencja dwóch młodych zawodników, nie miałby większego sensu - pisze Saward.

- Jest jednak trzeci element historii. Robert Kubica ma posiadać 10 mln dolarów wsparcia sponsorskiego na 2019 rok, co sugeruje, że w przyszłym sezonie Williams może zdecydować się na duet Kubica - Russell, finansując go pieniędzmi od Mercedesa, Kubicy i pieniędzmi, które Lance Stroll musi zapłacić za zwolnienie go z kontraktu z Williamsem, by dołączyć do zespołu swojego ojca - dodaje.

Saward to szanowany i poważny dziennikarz zajmujący się F1. To on jako pierwszy pisał o Sirotkinie w Williamsie, to też on jako pierwszy informował o przejściu Daniela Ricciardo do Renault.

