Hamilton zdziwiony spadkiem formy Ferrari

Hamilton odniósł w Japonii swoje czwarte zwycięstwo w rzędu i może być już niemal całkowicie pewny zdobycia tegorocznego tytułu mistrza świata. Kierowca ekipy Srebrnych Strzał nie ukrywa, że dziwią go poważne problemy z jakimi od nieco ponad miesiąca boryka się Scuderia.

„Aż do połowy sezonu byli bardzo mocni. Później nadeszła Monza, ale ich tempo nadal stało na dość wysokim poziomie. W Singapurze zaczęli słabnąć. W ogóle się tego nie spodziewałem. Nie są tak silni jak wcześniej. Nie wiem dlaczego do tego doszło. Nie myślę o tym. Jestem pewien, że Sebastian mógłby wam powiedzieć, co miało na to wpływ. W Mercedesie koncentrujemy się na wykonaniu możliwie jak najlepszej pracy i maksymalizowaniu naszego własnego potencjału. To wszystko, co możemy zrobić”.

Hamilton może wywalczyć mistrzowską koronę już za dwa tygodnie na Circuit od the Americas w Austin – wystarczy, że zdobędzie o osiem punktów więcej niż Vettel. Brytyjczyk zapewnia jednak, że pomimo komfortowej sytuacji w tabeli nadal będzie ostrożnie stawiał „krok za krokiem”.

„Możesz mieć pozytywny weekend, ale później nadchodzi kolejne Grand Prix i nie jesteś pewien jak sobie poradzisz. Myślę jednak, że w tym sezonie odnosiliśmy stopniowo coraz większe sukcesy. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Z reguły Austin jest dla nas dobrym torem, więc nie mogę się już doczekać, aby uwolnić tam moją bestię” – zakończył Hamilton odnosząc się do bolidu Mercedesa.

