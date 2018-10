F1. Lewis Hamilton chwali spokój i opanowanie Mercedesa

Hamilton uzyskiwał najlepsze czasy okrążeń w każdym z treningów, a w Q3 zapewnił sobie pole position dzięki szybkiemu okrążeniu z pierwszego przejazdu.

Lider klasyfikacji generalnej wyjechał na tor na kolejną próbę, ale został zmuszony do rezygnacji z walki o poprawę wyniku ze względu na coraz intensywniejsze opady deszczu.

„To niesamowity rok. To moje osiemdziesiąte pole position. Nie mogę w to uwierzyć. Nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek zdobędę osiemdziesiąt pole positions. Sześć ostatnich sezonów spędzonych w Mercedesie to niewiarygodny okres. Jestem dumny ze wszystkich członków naszej ekipy i dziękuję im za ciężką pracę. Widzieliście, że wykonaliśmy dzisiaj świetną pracę i nie popełniliśmy błędów – nawet pomimo tego, że ciążyła na nas wielka presja. Wszyscy zachowali spokój i skupienie. To nie koniec. Osiemdziesiąte pole position nie jest końcem. Jestem bardzo dumny. To kamień milowy”.

„Nie jest fajnie, gdy rozpoczynasz Q3 wiedząc, że dysponujesz tempem umożliwiającym walkę o czołowe pozycje, ale każdy najmniejszy błąd może cię wiele kosztować. Z drugiej strony sytuacja jest taka sama dla wszystkich. Czekaliśmy, aby to ktoś inny jako pierwszy wyjechał na tor”.

„Ferrari założyło do swoich bolidów przejściowe opony. Nie wydawało mi się to dobrym posunięciem. W naszym zespole podjęliśmy właściwą decyzję” – podkreślił zawodnik Mercedesa.

