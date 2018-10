F1. GP Japonii. Hamilton z pole position, kolejna wpadka Ferrari, szalone kwalifikacje na Suzuce

Na torze Suzuka trzeba było nie tylko jechać szybko, ale i wykazać się sprytem. I po raz kolejny to Mercedes okazał się zespołem, który miał to wszystko. Lewis Hamilton i Valtteri Bottas awansowali do trzeciej części kwalifikacji na oponach z miękkiej mieszanki, więc mają szansę w wyścigu pojechać na jeden pitstop. W Q3, gdy zbierało się na deszcz, obaj szybko wyjechali na supermiękkich oponach i wykręcili bardzo dobre czasy.

Hamilton wywalczył 80. pole position. Swój najszybszy przejazd miał o 0,229 sekundy lepszy od Valtteriego Bottasa. Mercedes zgarnął pierwszy rząd i jest w idealnej sytuacji, żeby zaliczyć dublet w niedzielnym wyścigu. Tym bardziej, że ich główni rywale, zespół Ferrari, pokpili sprawę.

Najpierw w Q2 nie zaryzykowali wyjazdu na oponach miękkich i już wiadomo, że w niedzielę opony będą zmieniać szybciej. A potem jako jedyni w Q3 w obawie przed padającym deszczem wypuścili kierowców na oponach przejściowych. Sebastian Vettel już stojąc w alei serwisowej czuł, że to był błąd. Ale opon nie dało się już zmienić. Niemiec musiał przejechać całe okrążenie, by mechanicy mogli podmienić koła. A gdy wrócił na tor, asfalt zrobił się na tyle mokry, że nie było mowy o wykręceniu dobrego czasu.

Vettel miał dopiero dziewiąty czas w kwalifikacjach, bo nie dość, że tor był mokry, to jeszcze popełnił błąd. 4,432 sekundy straty do Hamiltona to przepaść. Wolniejszy od niego w Q3 był tylko Sergio Perez. Vettel, który na pięć wyścigów przed końcem sezonu traci w walce o tytuł 50 punktów do Hamiltona, znów ma małe szanse, by się do rywala zbliżyć. Małą pociechą jest to, że do wyścigu będzie ruszał z ósmej pozycji w związku z karą dla Estebana Ocona. Francuz w trzecim treningu zignorował ograniczenie prędkości w związku z czerwoną flagą i na starcie został przesunięty o trzy pozycje - z 8. na 11.

Ale w kwalifikacjach było więcej niespodzianek. Trzecie miejsce wywalczył Max Verstappen (Red Bull), a obok niego ustawi się Kimi Raikkonen (Ferrari), który miał mniej pecha od Vettela. Dalej jeszcze większe sensacje.

Piąte pole startowe dla Romaina Grosjeana z Haasa, który dzięki ryzykownej zagrywce zespołu w Q2 będzie startował na miękkich oponach i jeśli będzie sucho ma szansę pojechać na jeden pitstop. Za nim są dwaj kierowcy Toro Rosso. Brendon Hartely wywalczył szóste pole startowe, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Za nim kolega z zespołu Pierre Gasly.

Dopiero 15. miejsce zajął Daniel Ricciardo, który w Q2 nie pokonał ani jednego pomiarowego okrążenia, bo miał jakąś awarię auta. Tym samym dał szansę Lance’owi Strollowi (Williams) na start z 14. pozycji, który przedarł się do Q2.

Niedzielny wyścig o Grand Prix Japonii na torze Suzuka rozpocznie się o godz. 7.10.

Wyniki kwalifikacji: