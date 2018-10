Abiteboul: F1 powinna pomyśleć o redukcji masy bolidów

„W przyszłym roku bolidy będą ruszać do wyścigu ważąc 850 kilogramów. Nawet w Singapurze tempo było tak wolne, że prowadzenie nie stanowiło dla kierowców żadnego większego wyzwania” – powiedział Francuz w rozmowie z Auto Motor und Sport.

Od sezonu 2019 wprowadzony zostanie przepis o minimalnej wadze kierowcy. Dodatkowo nieznacznemu zwiększeniu ulegnie limit paliwa na wyścig.

Abiteboul kontynuował: „Wydajemy tak wiele pieniędzy na to, by bolidy były lżejsze, a one stają się coraz cięższe. Gdy tempo wyścigów jest wolne kierowcy przestają popełniać błędy, a kibice otrzymują nudne widowisko. W latach '90 i na początku obecnego wieku zawodnicy F1 naprawdę walczyli z lżejszymi konstrukcjami. Musimy być ostrożni. Zainteresowanie Formułą 1 spada. Rynek sponsorski jest trudny”.

Francuz wcale nie uważa, że modyfikacje pakietu aerodynamicznego, przygotowywane z myślą o sezonie 2019, poprawią akcję na torze. „Szczerze mówiąc po naszych pierwszych badaniach w symulatorze i tunelu aerodynamicznym nie uważamy, że wyprzedzanie stanie się prostsze”.

