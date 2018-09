F1. Daniił Kwiat wraca do Toro Rosso

Kwiat nie miał miejsca w samochodzie wyścigowym od końca 2017 roku, gdy zwolniło go Toro Rosso, a Red Bull skreślił go ze swojego programu kierowców. Rosjanina przygarnęło Ferrari i dało mu rolę kierowcy rezerwowego. Jego praca polegała w dużej mierze na pracy w symulatorze. W sobotę Toro Rosso potwierdziło, że Kwiat wraca do zespołu. Nie jest to zaskoczenie, o tym ruchu plotkowało się od tygodni.

To będzie trzeci raz Kwiata w Toro Rosso. Swoją karierę w F1 zaczynał w tym zespole w 2014 roku, by po roku awansować do Red Bulla, gdzie zastąpił Sebastiana Vettela, który odszedł do Ferrari. Rosjanin nie sprostał oczekiwaniom, przed Grand Prix Hiszpanii w 2016 roku został relegowany do Toro Rosso. W zespole wytrwał do października 2017 roku, gdy zastąpił go Brendon Hartley. Cierpliwość w ekipie zależnej od Red Bulla się skończyła po kolejnych wybrykach na torze. 24-latek z Rosji dorobił się przydomka „Torpeda” po tym, jak swoimi agresywnymi i nieodpowiedzialnymi manewrami powodował groźne wypadki.

- Wierzę, że Daniił zasługuje na kolejną szansę. Ma niesamowitą prędkość, co w swojej karierze nie raz udowadniał. W przeszłości miał udział w kilku trudnych sytuacjach, ale myślę, że dojrzał i pokaże na torze swoją prawdziwą wartość - mówił Franz Tost, szef Toro Rosso.

Toro Rosso szukało kierowcy po tym, jak Red Bull zatrudnił Gaslyego. Francuz zastępuje Daniela Ricciardo, który opuszcza ekipę na rzecz Renault. Nie wiadomo, kto będzie partnerem Kwiata w przyszłym sezonie. W tym roku drugie auto Toro Rosso prowadzi Hartley, ale radzi sobie słabo i nie wiadomo, czy utrzyma się na kolejny rok.

Kim zespół może zastąpić Nowozelandczyka? Naturalnym kandydatem wydawałby się Dan Ticktum, który ściga się w Formule 3, ale on nie uzyska wymaganych punktów do superlicencji nawet jeśli zdobędzie tytuł i z promocji do F1 nici. Drugie nazwisko, które pojawiało się w ostatnich plotach to Pascal Wehrlein. Były kierowca Manora i Saubera rozwiązał we wrześniu umowę z Mercedesem, by móc dostać pracę w zespołach niezwiązanych z niemiecką marką.