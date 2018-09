F1. Salo: Szkoda, że Ericsson straci wyścigowy fotel w Sauberze

Były kierowca F1 komentował w stacji C More doniesienia o zmianach w składzie Saubera, który postanowił zdegradować Marcusa Ericssona do poziomu trzeciego kierowcy, a na jego miejsce zatrudnić juniora Ferrari – Antonio Giovinazziego. „W zasadzie nie jestem zaskoczony, ale chciałem, aby Ericsson nadal ścigał się dla Saubera. Szkoda, że stracił wyścigowy fotel” – powiedział Salo.

Formuła 1. Antonio Giovinazzi będzie kierowcą Saubera w sezonie 2019. Marcus Ericsson trzecim kierowcą

Giovinazzi ma za sobą dwa występy w Grand Prix F1 – na początku sezonu 2017 wychowanek akademii Ferrari zastąpił kontuzjowanego Pascala Wehrleina w eliminacjach w Australii i Chinach. Salo przypomniał, że debiut Włocha w F1 nie obył się bez wpadek. „Nie wiem o nim nic więcej, ale te występy były dość pechowe. Rozbił sporo bolidów. Prawdopodobnie umie dobrze się ścigać – debiutując w F1 znalazł się w trudnej sytuacji. Zapewne nie był do tego tak przygotowany, jak ma to miejsce teraz”.

Formuła 1. Sergio Perez ogłosi wkrótce swoje plany na sezon 2019

„Wygląda na to, że chcieli mieć młodego kierowcę, który będzie uczył się od Kimiego. Wszyscy widzimy, że Sauber prowadzi bliską współpracę z Ferrari. Ich bolid jest rozwijany w tym samym kierunku co konstrukcja Ferrari, co umożliwia stałą poprawę wyników” – dodał.

Więcej o F1 na F1wm.pl >>