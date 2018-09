Giovinazzi będzie kierowcą Saubera w sezonie 2019. Ericsson trzecim kierowcą i ambasadorem marki Alfa Romeo

Ja jestem też zaszczycony. A to z powodu rezygnacji z oglądania F1 po prawie trzydziestu latach. Bo to nie są wyścigi ale amerykański cyrk. A języka nie powstydziliby się propagandziści Stalina. F1 nie jest nawet na dnie, jest znacznie niżej. A ja bym chciał oglądać wyścigi a nie "szoł". Niestety wyścigi to już były. Teraz F1 ma w sobie tyle sportu co wrestling.