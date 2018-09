Będzie nowy dostawca opon dla F1? Pirelli ma groźnego rywala

Pirelli oraz Hankook otrzymały od organu zarządzającego potwierdzenie, że ich zgłoszenia spełniają wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i kwestii technicznych określonych w przetargu.

Kolejnym etapem procedury będzie analiza ofert komercyjnych, którą przeprowadzi Formula One Group. W rozmowie z portalem racefans.net rzecznik Formuły 1 powiedział: „Mogę potwierdzić, że prowadzimy rozmowy o kwestiach komercyjnych z dwoma potencjalnymi dostawcami ogumienia”.

Hankook nie był nigdy zaangażowany w F1. W ostatnich latach zwiększył jednak swoją obecność w sportach motorowych. Obecnie południowokoreańska firma dostarcza opony dla DTM oraz europejskiej F3.

Nowy producent będzie zobligowany do przygotowania dwóch typów ogumienia. Na sezon 2020 zespołom mają zostać dostarczone opony w obecnej specyfikacji, dostosowane do 13-calowych felg. Od 2021 roku ogumienie będzie musiało już odpowiadać 18-calowym obręczom. Ponadto producent będzie musiał spełnić wytyczne dotyczące wysokiej degradacji ogumienia, co ma sprzyjać widowisku na torze.

