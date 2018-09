Formuła 1. Robert Kubica może zostać kierowcą Toro Rosso

Danił Kwiat, Robert Kubica czy Antonio Giovinazzi? Który z tych kierowców będzie jeździł w zespole Toro Rosso w przyszłym roku? – takie pytanie otrzymał od dziennikarzy Sky Sports Italia Helmut Marko, doradca Red Bulla. Odpowiedź? – Jeden z nich.

To bardzo ciekawa informacja, bo jak wiemy celem Kubicy jest zostanie pełnoprawnym kierowcą F1 w przyszłym sezonie, a jedna z najważniejszych postaci jednego z zespołów tego nie wyklucza. Do sprawy odniósł się sam Kubica, ale wyglądał na zaskoczonego. – To nowość dla mnie. Nic o tym nie słyszałem. Ale doktor Marko wie, gdzie mnie znaleźć, jeśli chciałby porozmawiać na ten temat – powiedział Polak.