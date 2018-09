F1. Robert Kubica: Williams ma inne priorytety niż ja

mer-llink godzinę temu Oceniono 6 razy 2

A mówiłam, żeby zrobić ofertę łączoną: pan Kubica plus pan Grosicki.

Każdy by wziął (o ile byłoby go stać na taki superextra pakiet).



P.S. Żurnaliści Gazety, zlitujcie się nad panem Kubicą! Wszak takim pomiataniem nim na waszych łamach tylko go ośmieszacie. I przy okazji ośmieszacie Lotos, jego sponsora. Choćby Lotos zainwestował w kampanię 2 x tyle, to poprzez wasze żurnalistyczne elukubracje i tak te pieniądze byłyby zdewastowane.