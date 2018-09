Helmut Marko spotka się z Sebastienem Buemim podczas GP Singapuru

Ekipa Toro Rosso jest na etapie poszukiwania nowych kierowców na sezon 2019. Promocję do Red Bull Racing uzyskał Pierre Gasly, natomiast posada Brendona Hartley'a znajduje się pod dużym znakiem zapytania ze względu na słabe wyniki w tegorocznych zmaganiach.

Wcześniej media informowały, że bardzo bliski powrotu do stajni z Faenzy jest Daniił Kwiat, natomiast teraz z zespołem łączony jest jego reprezentant w latach 2009-2011 – Sebastien Buemi. Szwajcar, który pozostaje trzecim kierowcą Red Bulla oraz Toro Rosso, ma za sobą przymiarkę fotela do bolidu STR13.

„Nie planujemy skorzystania z Sebastiena w tym roku” – powiedział Franz Tost, szef Toro Rosso, dodając, iż kwestia Szwajcara „nie będzie w tej chwili komentowana”.

Z kolei Helmut Marko odpowiadający za program młodych kierowców Red Bulla, potwierdził, że podczas najbliższego weekendu Grand Prix w Singapurze ma spotkać się z Buemim. „Wiem, że ostatnio przedłużyliśmy z nim kontrakt na następny rok jako z kierowcą pracującym w symulatorze. W Singapurze będę miał z nim spotkanie. Mimo to w sobotę wróci na testy Formuły E” – powiedział 74-latek.

Jedną z teorii przedstawionych przez media jest chęć nałożenia dodatkowej presji na Brendona Hartley'a, by w pozostałych wyścigach sezonu 2018 poprawił swoje wyniki. Mimo to Helmut Marko zdecydowanie temu zaprzeczył. „To wszystko są spekulacje. Jest wielkie podekscytowanie wokół niczego. Jest temat Buemiego, ale jego kontrakty w innych seriach oraz z Toyotą zawsze niefortunnie stawały na drodze do powrotu”.

