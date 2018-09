Sainz: Zawsze byłem przekonany, że Kwiat może wrócić do stawki

Przed weekendem we Włoszech pojawiły się informacje, że zespół Toro Rosso jest zdecydowany na ponowne zatrudnienie Rosjanina. Ze względu na skomplikowaną sytuację z obsadą kokpitów na sezon 2019 kierowca miał znaleźć się na szczycie listy życzeń i tym samym otworzyła się przed nim perspektywa na powrót do juniorskiego programu Red Bulla.

Kwiat stracił posadę w Toro Rosso po Grand Prix Singapuru 2017, które po sezonie pełnym błędów oraz słabej postawie na torze przelało czarę goryczy. 24-latek wrócił jeszcze na wyścig w Stanach Zjednoczonych, lecz po nim został usunięty z programu Red Bulla. Aktualnie Rosjanin jest kierowcą rozwojowym Ferrari, głównie zajmując się pracą w symulatorze.

Jak przyznał Carlos Sainz, który był zespołowym partnerem Kwiata w latach 2016-2017, Rosjanin dysponuje bardzo dużym talentem i zasługuje na kolejną szansę w Formule 1. „Mam dosyć osobiste odczucia w stosunku do niego, ponieważ uważam, że Daniił jest jednym z najbardziej utalentowanych kierowców przeciwko którym rywalizowałem. Kiedy wypadł ze stawki F1 nie wiedząc czemu miałem przeczucie, iż pewnego dnia może wrócić”.

„Za każdym razem gdy z nim rywalizowałem we wszystkich kategoriach, to potrafił znaleźć rozwiązanie: odzyskiwał osiągi, wracał do F1, wracał do innej kategorii lub do programu Red Bulla. Tak naprawdę powiedziałem już mojemu menedżerowi oraz tacie «Mam przeczucie, że ten facet jeszcze nie skończył, on może tu wrócić». Zobaczcie, wygląda na to, że otrzymał dobrą szansę i będę bardzo szczęśliwy, jeżeli zdoła powrócić” – powiedział Hiszpan.