Brown: Powiązania z Mercedesem działają na niekorzyść Ocona

McLaren od dłuższego czasu analizował dostępnych na rynku kierowców pod kątem występów w nadchodzących mistrzostwach świata. Ostatecznie zdecydował się na zatrudnienie Carlosa Sainza oraz swego juniora – Lando Norrisa. Zastąpią oni Fernando Alonso oraz Stoffela Vandoorne'a.

F1. Haas kontra Stroll o miliony

Wiadomo, że jednym z zawodników, którzy w ostatnim czasie odwiedzili fabrykę w Woking był Esteban Ocon. Francuz jest jednak jednym z członków programu Mercedesa, co nie pomaga mu w poszukiwaniu pracodawcy na sezon 2019. 21-latek nie może liczyć na pozostanie w Force India, gdzie w przyszłym sezonie będą najprawdopodobniej ścigać się Lance Stroll i Sergio Perez.

Zak Brown ma nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji Oconowi uda się utrzymać miejsce w serii Grand Prix: „Myślę, że dobrze wiecie, iż chcieliśmy mieć swojego kierowcę. Chcieliśmy Lando. Bardzo wysoko cenimy Estebana, ale jeśli planujesz długoterminowo, to kierowca związany z konkurencyjnym producentem nie jest najlepszym wyborem. Mam nadzieję, że Esteban otrzyma szansę startów w przyszłym sezonie, może pozostanie w swoim obecnym zespole. Z całą pewnością zasługuje na to, by ścigać się w Formule 1”.

Czytaj więcej o F1 na f1wm.pl