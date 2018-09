Alonso przetestował auto IndyCar w specyfikacji 2018

Pierwsze jazdy dwukrotnego mistrza F1 na torze Barber odbyły się w zmiennych warunkach pogodowych. Hiszpan, który po tym sezonie odejdzie z serii Grand Prix zapewniał jednak, że był zadowolony z możliwości sprawdzenia zachowania bolidu na mokrej nawierzchni.

„Miałem to szczęście, że mogłem testować na mokrym, przesychającym i suchym torze. Zyskałem dzięki temu dobre odczucia w każdych warunkach. W zasadzie pogoda nam dopisała. Po południu wiatr wiał nieco mocniej, ale ogólnie był to dla nas pozytywny dzień” – powiedział.

Alonso zasiadał za sterami bolidu Andretti Autosport i skorzystał z numeru #29 – tego samego, z którym wystartował do ubiegłorocznego Indy 500. Kierowca z Oviedo ujawnił, że według pierwotnych planów miał przetestować bolid na torze drogowym tuż po tamtym wyścigu.

„Miałem kilka opcji, aby odbyć testy na torze drogowym po Indy 500. Nie znaleźliśmy na to czasu. W tym roku zrealizowaliśmy nasz plan i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Uwielbiam siedzieć za kierownicą. To dla mnie nowy bolid, nowe doświadczenie. Uczę się wielu rzeczy od zespołu i inżynierów, od wszystkich. To naprawdę radosny dzień” – zapewniał dziennikarzy kierowca McLarena.

W ubiegły weekend Alonso nie chciał potwierdzić, czy podjął już decyzję w sprawie tego, w jakiej serii będzie ścigał się w nadchodzącym roku. „Mogę zaliczyć cały sezon, mogę wystąpić tylko w jednym wyścigu, mogę nie wziąć udziału w żadnym. Przeanalizuję wszystkie możliwości”.

