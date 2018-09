Brown: Toro Roso było bliskie pozyskania Norrisa

W poniedziałek team z Woking ogłosił, że od kolejnego sezonu Norris zajmie miejsce zwalniane przez Stoffela Vandoorne'a. Brown, dyrektor wykonawczy McLarena, dał jasno do zrozumienia, że współpracą z Norrisem była zainteresowana juniorska ekipa Red Bulla.

„Wiedzieliśmy, że Lando znalazłby się w konkurencyjnym zespole. Trzymaliśmy się naszego harmonogramu. Terminem podjęcia decyzji był okres letniej przerwy. Nie czuliśmy pośpiechu, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeśli Lando nie będzie ścigał się dla McLarena, to trafi do innego zespołu. Domyślam się, że byłoby to Toro Rosso. Bazując na telefonach jakie dostawałem mogę przypuszczać, że interesował się nim więcej niż jeden team” – wyjaśniał.

Brown jest jednym z menedżerów odpowiadających za karierę Norrisa. Amerykanin zaznaczył jednak, że nie brał udziału w procesie podejmowania decyzji w sprawie składu kierowców na sezon 2019.

„Opiekowałem się karierą Lando jeszcze znim zacząłem pracę w McLarenie, zanim on stał się częścią juniorskiego programu McLarena. Nasi udziałowcy wiedzieli, co robimy. Nie jestem pierwszą osobą w tym sporcie, którą łączą z kierowcą tego typu relacje. Najważniejsze jest dobre zarządzanie. W tym przypadku podejmowanie decyzji związanych z kierowcami leży w gestii komitetu wykonawczego. Lando ma u nas miejsce ze względu na swoje zasługi. Gdyby nie był z nami, to ścigałby się dla innego zespołu”.

