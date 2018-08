Ocon: Zabrakło mi metra, by objąć prowadzenie w GP Belgii

W nowej erze dla zespo逝, kt鏎y wystartowa pod zmienion nazw i z nowymi w豉軼icielami, Ocon i Perez zgarn瘭i drugi rz康 w kwalifikacjach i stoczyli walk o prowadzenie na pierwszym okr捫eniu z Vettelem i Hamiltonem. Gdy Vettel przymierza si do Hamiltona na prostej Kemmel, Ocon jecha po wewn皻rznej gdy zbli瘸li si do Les Combes. Kierowca Force India musia odpu軼i, by unikn望 kolizji i zosta wyprzedzony po zewn皻rznej r闚nie przez Pereza.

GP Belgii. Pot篹na kraksa na starcie. System halo ocali g這w Charlesa Leclerca

„Mia貫m dobry start, jecha po wewn皻rznej w pierwszym zakr璚ie, obok Seba” – przyzna po wy軼igu Ocon. „Mia p騧niej lepsz trakcj. Mo瞠 by貫m tam zbyt pewny. Gdybym wyszed na prowadzenie to nie wiadomo jakby by這. Mia貫m jednak dobry dojazd do tego zakr皻u. Brakowa這 mi mo瞠 metra. Zobacz co mog貫m zrobi inaczej. Jednak to by這 uczciwie i dobre 軼iganie. Nie zmie軼iliby鄉y si tam wszyscy. Zahamowa貫m wcze郾iej, by si nie rozbi, a Sergio mia dobre miejsce”.

Perez i Ocon zostali ostatecznie zepchni璚i na pi徠e i sz鏀te miejsce przez Verstappena i Bottasa. „Widzisz ich blisko i my郵isz, 瞠 mo瞠sz mie szans” – powiedzia Perez o walce z mocniejszymi samochodami. „Jednak realistycznie my郵isz o swoim wy軼igu i nie ma znaczenia co zrobi, jednak wa積e jest dobrze si przy nich ustawi”.

Nowy zesp馧 musi zaczyna walk od zera, gdy jest traktowany jako nowe zg這szenie. Dlatego wy軼ig na Spa da im pierwsze punkty w sezonie 2018. Jednak tak dobry wynik pozwoli im od razu wyprzedzi Williamsa i wskoczy na dziewi徠e miejsce. Do 鏀mego Saubera trac tylko jeden punkt.

„To zdecydowanie 鈍ietny start, zw豉szcza po trudno軼iach jakie mieli鄉y w ostatnich miesi帷ach. 安ie篡 start dla zespo逝 i chcia豚ym, by wszyscy w zespole poczuli si bardzo dumni z tego co uda這 si dzi osi庵n望. My郵, 瞠 na ten zesp馧 czekaj 鈍ietne chwile” – doda Perez.

