F1. GP Austrii. Siergiej Sirotkin znów oddaje miejsce Robertowi Kubicy. ?To nie jest idealne w mojej sytuacji?

To, że Sirotkin odda auto Kubicy zaskoczeniem nie jest. Tak zostało umówione przed sezonem, tak było też sześć tygodni temu podczas GP Hiszpanii, gdy Rosjanin oglądał jak w piątkowy poranek Polak jeździł po torze. GP Austrii będzie drugim z trzech pierwszych piątkowych treningów, gdy Kubica wskoczy w auto Sirotkina. Potem jeszcze zaplanowana jest jazda w Abu Zabi.

Sirotkin ma dość świeże doświadczenia nie tylko jako ten, który miejsca w aucie ustępuje, ale też jako ten, który zastępuje kierowcę etatowego. W zeszłym roku pełnił rolę rezerwowego w zespole Renault. I miał zakontraktowane cztery piątkowe treningi. Jeden z nich jechał niemal równo rok temu na Red Bull Ringu, gdy we francuskim teamie zastępował Nico Hulkenberga.

-To nigdy nie jest łatwe, bo brakuje ci regularnej jazdy. Zespół oczekuje, że będziesz doskonale wykonywał swoją pracę odkąd wyruszysz na tor, ale sam doskonale czujesz, że potrzebujesz chwili na przystosowanie. Czuć te brakujące kilometry. Z rozmów z Robertem wiem, że on ma podobne odczucia - mówi o perspektywie kierowcy wskakującego do auta raz na jakiś czas.

Zapytany o to, jak to jest ustępować komuś miejsce w aucie, powiedział: - To nie idealne, zwłaszcza w mojej sytuacji, w końcu jestem debiutantem w F1. Brak jazdy w piątkowy poranek powoduje, że trudniej jest złapać rytm weekendowy. Muszę się do tego dostosować i dać z siebie wszystko.

Pierwszy piątkowy trening, z udziałem Roberta Kubicy, przed GP Austrii na torze Red Bull Ring rozpocznie się o godz. 11. Potrwa półtorej godziny. O godz. 15 rozpocznie się drugi trening - w nim już Kubica jeździł nie będzie. W sobotę o godz. 12 godzinny trening, a o godz. 15 kwalifikacje. Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 15.10.

