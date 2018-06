F1. Mercedes gotowy potwierdzić skład kierowców na sezon 2019

Stajnia z Barckley obecnie dysponuje dwoma wolnymi miejscami na przyszłoroczne zmagania. Mimo to jasne jest, iż od dłuższego czasu pracuje nad nowym porozumieniem z Lewisem Hamiltonem, natomiast w kontekście drugiego kokpitu walka miała toczyć się między obecnym zawodnikiem – Valtterim Bottasem, a juniorem Estebanem Oconem i Danielem Ricciardo z Red Bulla.

Jak ujawnił Lewis Hamilton na Paul Ricard, wkrótce może dojść do podpisania nowej umowy z Mercedesem. „Powinno to zostać sfinalizowane i uważam, że dojdzie do tego już niebawem” – powiedział Brytyjczyk.

Z kolei szef Mercedesa dodał, że nie zamierza przedłużać tej kwestii i pojawiła się z jego strony sugestia, iż swoją posadę utrzyma Valtteri Bottas. „Nie chcemy już tego opóźniać. Potwierdzimy to bardzo niedługo. Valtteri wykonuje wspaniałą pracę i w tej chwili nie ma żadnych powodów, by zmieniać nasz skład” – powiedział Toto Wolff.

Więcej informacji o F1 w serwisie f1wm.pl