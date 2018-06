F1. Kimi Raikkonen: Zwycięstwo nie zmieni mnie jako kierowcy

Podczas weekendu Grand Prix we Francji pojawiły się spekulacje, jakoby ekipa Ferrari była zdecydowana na zatrudnienie swojego juniora – Charlesa Leclerca, już od sezonu 2019. Monakijczyk miałby przejąć posadę Kimiego Raikkonena, którego umowa wygasa z końcem roku, a także jest krytykowany przez media za spadek formy w porównaniu do początku sezonu.

38-latek ostatnie zwycięstwo odniósł w 2013 roku jeszcze barwach Lotusa i zapytany, czy zależy mu na jak najszybszym przerwaniu tej ponad pięcioletniej serii, odpowiedział: „To nie ma żadnego wpływu na to jak jeżdżę. Wygrywałem w przeszłości i nie rozumiem dlaczego nie mogę zwyciężać teraz. Nie wygrałem już od dłuższego czasu, ale kiedy to się uda, to nie zostajesz innym kierowcą”.

Raikkonen dodał też, że nie wie co stoi za jego spadkiem formy podczas ostatnich sesji kwalifikacyjnych. „Nie wiem dlaczego nagle wszystko stało się trudniejsze w porównaniu do pierwszych czasówek, ale pracujemy nad poprawą sytuacji. Nie da się zaliczyć spadku formy podczas kilku sesji” – zakończył Fin.

