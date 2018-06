F1. Ocon gotowy dołączyć do fabrycznego zespołu Mercedesa

21-latek przebywa już drugi sezon na wypożyczeniu w ekipie Force India, która korzysta z technologii Mercedesa. Docelowo kierowca ma zbierać doświadczenie przed dołączeniem do zespołu niemieckiego producenta i już teraz łączy się z go z posadą na sezon 2019, ze względu na fakt, iż nowych umów wciąż nie posiadają Lewis Hamilton oraz Valtteri Bottas.

„Nie myślę zbyt wiele o mojej przyszłości” – powiedział Esteban Ocon dla gazety Marca. „Uważam, że ważniejsza jest koncentracja na tym co wykonuję obecnie. Mercedes zadecyduje o tym czy chce mnie oraz kiedy. Jedyne co mogę robić, to wykonywać dobrą pracę tutaj [w Force India], więc na tym się skupiam. Zobaczymy co będą chcieli zrobić”.

Francuz dodał, że jest szczęśliwy startując dla Force India, zwłaszcza, iż bolid ekipy umożliwił Perezowi zdobycie trzeciego miejsca w Azerbejdżanie. „To było imponujące. Dysponujemy konkurencyjnym bolidem, nawet jeżeli nasz budżet jest znacznie mniejszy niż u innych. Spisujemy się znakomicie, a moje relacje z Checo są dobre, nie ma między nami żadnych problemów”.

